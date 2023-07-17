أذكار الصباح اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

يشغل بال المواطنين تكرار الأدعية والأذكار لمًا لها من أعمال مستحبة، تساعد في أن تأتي بالخير لصاحبها لذا يكثر التساؤل عن دعاء الفجر وأبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 17 يوليو 2023 عبر جوجل.

دعاء الصباح اليوم الإثنين 17 يوليو 2023

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور دعاء الصباح اليوم الإثنين.

اللهم أنت الحى القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم يسر لي أمري وارزقني

اللهم أشفي كل مريض بقدرتك يا رب

اللهم أرحم كل ميّت وتجاوز عن سيئاته

اللهم أشرح لنا صُدورنا

اللهم يسّر لنا أُمورنا

اللهم أجعل كل الأيام فرج

اللهم أرزقني وفرج همنا وأقض عنا ديننا وأشف مرضانا وأرحم موتانا

اللهم أقضى حاجتي وفك كربتي وأنس وحدتي وفرج همى يا الله.

يا رب نسالك الفرج بعد الكرب

يا رب نسألك الفرج لكل مهموم

اللهم فرج الكرب عن كل مظلوم

اللهم اشفي كل مريض

اللهم نسألك الفرج والشفاء لكل مريض ومكروب

اللهم أسألك الرحمة والمغفرة

"اللهم إني أسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا".

"أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

"اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال".

"يا رب اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد".

"اللهم إنا نعوذُ بك من أن نُشرِكَ بك شيئًا نعلَمُه، ونستغفرك لما لا نعلمُه".

"ربي عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت".

"اللهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين".

"أستغفر الله العظيم الّذي لا إله إلا هو، الحي القيوم، وأتوب إليه".

"اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، وتنفس الصُبح بأمره، بلِغنا أسمى مراتب الدُنيا وأعلى منازل الآخرة، اللهم ارزقنا إجابة الدعاء، وصلاح الأبناء، وبركة العطاء".

"اللهم صب علينا الخير صبًا صبًا ولا تجعل عيشنا كدًا كدًا".

"يا رب اجعل لنا من أمرنا فرجًا، ومن كل ضيق مخرجًا، وارزقنا من حيث لا نحتسب رزقًا حلالًا واسعًا".