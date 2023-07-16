سفير مصر بكينيا: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي كانت ثرية ومحل تقدير

قال السفير وائل نصر الدين سفير مصر فى كينيا، مشاركة الرئيس السيسى فى نيروبى بالدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقى كانت ثرية، وكانت محل تقدير كبير من جانب رؤساء الدول والحكام المشاركين.

وأضاف نصر الدين خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن القمة تنسيقية والعدد محدود من رؤساء الدول، لافتا إلى أن رؤساء الدول عبروا فى بياناتهم عن التقدير الكبير لمصر ودورها الذى قامت به تحت قيادة الرئيس السيسى فى إطار رئاستها للنيباد.

تابع وائل نصر الدين، كما أشادت مداخلات برئاسة مصر للكوميسا وتم تسليم الرئاسة لزامبيا، وما تحدث فيه الرئيس احتلت أولوية كبرى بالنسبة للدول الأفريقية، لافتا إلى أن أفريقيا قارة بكر غنية بالموارد غير مستغلة، ونصيبها في الانبعاثات الكربونية محدود بالنسبة للقارات الأخرى.