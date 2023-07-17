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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأزهر للفتوي: ننصح الأباء والأمهات بمناقشة مشكلات أبائهم بدون قيود

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

كشف الدكتور مصطفى الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن تفاصيل عن عمل المركز وتعامله مع الجمهور.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية " دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الإسلام راعى الأمور النفسية للناس والقرآن أوصانا بالمعاملة الطيبة.

وأضاف:" ننصح الآباء والأمهات بمناقشة مشكلات أبائهم بدون قيود".

وأشار الدكتور مصطفى الحديدي المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إلى أن المركز يتيح العديد من وسائل التواصل معه لاستقبال أسئلة الجمهور فى كل ما يتعلق بالشأن الدينى والفكرى والنفسى.

وتابع: "لدينا فريق متخصص في الطب النفسي في المركز، مستدركًا أن ننصح الايام والأمهات بمناقشة مشكلات أبناءهم دون قيود".

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