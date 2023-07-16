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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مهرجان العلمين الجديدة يستقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي

مهرجان العلمين الجديدة
مهرجان العلمين الجديدة

عرضت فضائية extra news، تقرير يكشف آراء المواطنين حول التطورات التي شهدتها مدينة العلمين الجديدة، مشيرة إلى أن مهرجان العلمين الجديدة استقبل مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي. 

وقال مواطن، إن مدينة العلمين الجديدة هي مدينة في غاية الجمال، والمناظر في غاية الروعة، وهي من أحسن المدن على مستوى العالم". 

وقالت زائرة: "انبهرت جدًا بجمال المدينة، الجو جميل والبحر خرافي، والبلاجات المفتوحة كثيرة جدًا". 

وأضاف زائر آخر: "أن المدينة جميلة جدًا، ومهرجان العلمين على أعلى مستوى من التنظيم". 

وقالت مواطنة: "المدينة تحفة، كل صيف وكل أسبوع يشهد تغيير". 

وقال مواطن مقيم بالعلمين: "هذا الموسم ننتظره كل فترة، خاصة وأنا مهندس من المهندسين المقيمين بمدينة العلمين، وأنا أقيم فيها صيفًا وشتاءً".

 

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