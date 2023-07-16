كشفت الإعلامية لما جبريل، تفاصيل أجواء المباريات النهائية من تحدي الجيل الذهبي في العلمين الجديدة، قائلة: "إن الأجواء بالأمس كانت حماسية جدًا، والمنطقة الشاطئية في العلمين الجديدة كان يوجد بها أعداد مهولة من الناس".

وأضافت الإعلامية لما جبريل خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية extra news، أن المباريات النهائية من تحدي الجيل الذهبي كانت تضم أكثر من 40 لاعبا من الجيل الذهبي، لعبوا على مدار يومي الجمعة والسبت، لافتة إلى أن بالأمس كان الختام.

وعقبت: "الماتشات كانت حلوة حلاوة لا يوجد لها مثيل، واكسترا لايف كانت تنقل الحدث لقطة بلقطة، كما أن السوشيال ميديا مليئة باللقطات الحلوة المهمة جدًا التي حدثت بالأمس في ختام المباريات وتحديدًا مباريات الجيل الذهبي".

وأوضحت أن من فاز بالأمس هو فريق الكابيتانو بقيادة كابتن حسام غالي، معقبة: "أنا من محبين كل اللعيبة في هذا الفريق الذي يضم كابتن حسام غالي، كابتن عماد متعب، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد ناجي جدو، كابتن سيد معوض، وقد كسبوا بالأمس 7-6، وكان أمامهم فرقة كابتن محمد فضل، والذي يضم فريقه كابتن خالد بيبو، كابتن أمير عبدالحميد، كابتن وائل رياض، كابتن شادي محمد"، لافتة إلى أن كل هذه الأسماء كانوا يلعبون بالأمس في مباريات على البحر أمام الناس في أجواء منتهى الروعة.