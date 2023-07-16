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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سفير مصر بكينيا: كلمة الرئيس السيسي بقمة نيروبي محل تقدير من الرؤساء المشاركين

السفير وائل نصر الدين
السفير وائل نصر الدين

علق السفير وائل نصر الدين سفير مصر في كينيا، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في فعاليات الدورة الخامسة من قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة "سي بي سي"، إن الرئيس السيسي تحدث عن آلية المشاركة في الإطار الإفريقي، كما تطرق للحديث عن ملفات البيئة في إطار رئاسة مصر للدورة الـ 27  لقمة المناخ، وكانت الكلمة محل تقدير كبير من الرؤساء المشاركين، مشيرًا إلى  مشاركة 10 رؤساء دول إفريقية، وحجم المشاركة في هذه القمة يكون محدود.

وأشار إلى أن هناك مداخلات تضمنت إشادة لمصر خلال فترة رئاستها للكوميسا، مضيفًا أن  المشاركات تضمن مداخلات هامة عن القضايا الافريقية المختلفة، وإفريقيا قارة بكر وغنية بالموارد غير المسغلة، ونصيبها من الانبعاثات الكربونية محدود مقارنة بقارات أخرى.


 

كينيا الرئيس السيسي

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