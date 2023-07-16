"مساء DMC" يرصد فعاليات مهرجان العلمين فى رابع أيام انطلاقه

كشف محمد سعد، مراسل فضائية "دي إم سي"، من مدينة العلمين الجديدة، عن آخر تفاصيل الفعاليات في مهرجان العلمين الجديدة في رابع أيام انطلاقه.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إنه تم انتهاء الفعاليات الرياضية ومباريات التيك بول، والفائز الأول حصل على مبلغ 30 ألف جنيه، والثاني على جائزة قدرها 10 آلاف جنيه.

وأضاف أن كابتن حسام غالي هو الذي فاز في مباراة الكرة الشاطئية وحمل الكأس، موضحًا أن هناك حفلات غنائية متنوعة في جميع أرجاء العلمين، وأن المواطنين مستمتعون بالممشي السياحي لمدينة العلمين والأماكن الترفيهية.

وأشار إلى أن هناك أجواءً مبهجة تسود كل أرجاء مدينة العلمين بالفعاليات الرياضية والفنية، موضحًا أن هناك حفلًا يوم الجمعة المقبل لتامر حسني، وبعده حفل للموسيقار العالمي عمر خيرت.