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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور

حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 8 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار سامي شومان، في قضية سب وقذف جديدة تضاف إلى سلسلة القضايا المقامة ضده والتي تنظرها بعض المحاكمة ما بين الاقتصادية والجنح.

وكانت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال، قد أحالت المتهم مرتضى منصور إلى محكمة جنايات القاهرة الاقتصادية، لاتهامه في القضية رقم 1794 لسنة 2023، حصر وارد مالية، والمقيدة برقم 11529 لسنة 2021، إداري العجوزة، " منضم إليها القضية رقم 180 لسنة 2022 إداري العجوزة"، وبرقم 1513 لسنة 2023 جنح مالية، لأنه في غضون شهري فبراير وأبريل 2021 بدائرة قسم شرطة العجوزة محافظة الجيزة، قام بقذف المجني عليها لمياء خيري محمد أحمد - المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات، بسبب أداء وظيفتها، بأن وجه إليها عبارات سب وقذف والمبينة بأوراق القضية وما تم نشره من خلال مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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8 أغسطس.. محاكمة جديدة لمرتضى منصور

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