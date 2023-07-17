شروعوا فى قتل طفل وسرقة توك توك.. السجن 10 سنوات لـ3 متهمين بالجيزة

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة ٣ متهمين بالسجن لمدة ١٠ سنوات بتهمة الشروع في قتل طفل وسرقة الدرجة النارية الخاصة به (توكتوك) بالبدرشين.

كان المحامي العام طارق حسنين، قد أحال المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهم طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

وجاء في نص أمر الإحالة للقضية رقم ٥٩٤ لسنة ۲۰۲۳ جنايات البدرشين والمقيدة برقم ۱۱۵۲ لسنة ۲۰۲۲كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين “عبدالرحمن.ح”، ٢٥عاما، طالب، والمتهم “علي.ي”، ١٩ سنة، والمتهم “محمد.م”، ٢١ سنة عامل بورشة طوب، سرقوا الطفل زياد رضا كرها عنه حال سيره بالطريق العام بأن استوقفه الثالث والرابع طالبين اقتيادهما لمبتغاهما، وما ان ظفرا به والأول والثاني بمحل ثاني حتى اشهروا سلاح أبيض (مطواة)، وتعدوا عليه ضربًا محدثين إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته والاستيلاء على منقولاته ( الدراجة النارية والمبلغ مالي) على النحو المبين بالتحقيقات، أحرز الاول سلاحا ابيضا " مطواة " بدون ترخيص.