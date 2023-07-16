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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة" عن المرض الغامض بقنا: العلاج للأعراض فقط

الدكتور عمرو قنديل
الدكتور عمرو قنديل

أوضح الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، حقيقة ظهور أعراض مرضية متشابهة لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، قائلًا: "نتابع الوضع على أرض الواقع في قنا بشأن ظهور أعراض مرضية، ومتواجد حاليًا مع زملائي في القرية التي بها حالات مصابة". 

وأضاف قنديل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر فضائية صدى البلد، أنه بمجرد وصول هذه الشكاوى إلينا، أمر وزير الصحة بتشكيل فريق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم رصد سجلات الوحدة الصحية بالقرية، وتمت مقارنتها خلال آخر أسبوعين بالفترات السابقة من العام السابق والعام قبل الماضي، وتم سحب عينات من المرضى وعينات بيئية.

وأوضح أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، لافتًا إلى أن معظم الحالات المصابة بها أعراض بسيطة إلى متوسطة. 

وأشار إلى أن معظم الأعراض تتمثل في ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في الجسم، كما أن أعراض الحالات المصابة تتشابه مع بعض أمراض أخرى مثل البرد، لافتًا إلى أن أهالي القرية طالبوا بتوفير العلاج في الوحدة الصحية، مؤكدًا أنه تم توفير العلاج بالوحدة الصحية بالقرية لخدمة الأهالي، معقبًا: "العلاج حتى الآن للأعراض فقط وليس لمرض معين".

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