دوميط كامل: التغيرات المناخية تهدد بحروب بين دول العالم

كشف الدكتور دوميط كامل، رئيس حزب البيئة العالمي، عن تأثير التغيرات المناخية عالمياً وتوابعها على دول العالم.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي "، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، إن الخطر يقترب والتغيرات المناخية تتسبب في ظواهر لم يشهدها العالم منذ آلاف السنين.

وأضاف كامل أن هناك مناطق تستوعب كميات الاحترار من أجل تخفيض الحرارة الموجودة بالجو، ولكن الكتل الهوائية بالجو تؤثر على كل الدول في المستقبل.

وأشار إلى أن المحيطات امتصت ما فيه الكفاية من الحرارة وارتفعت درجات الحرارة على المحيطات وهذا شئ خطير لأن حركة الرياح ترتبط مباشرة بحرك المياه بالمحيطات، فضلاً عن تأثير ظاهرة النينو على العالم أجمع.

وأكد أن المواضيع البيئة أصبحت الهم الأكبر على مستوى أرجاء الكوكب أجمع، موضحاً أن أخطار التغيرات المناخية موجودة في كل بلدان العالم حالياً، مشيراً إلى أن القبة الحرارية تهدد كوكب الأرض بأخطار عديدة وقد لا نري أمطار نهائياً، وأن التغيرات المناخية تهدد بحروب بين دول العالم.