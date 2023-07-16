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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

محكمة
محكمة

أيدت محكمة النقض إعدام المتهم "م.م" وذلك بعد رفض الطعن المقدم منه علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة لاتهامه بقتل الطالبة اليمنية مني مفتاح في يوليو 2016 بمنطقة المنيل بالقاهرة.

تعود أحداث القضية إلي شهر يوليو عام 2016 في أواخر شهر رمضان قام المتهم بقتل المجني عليها بشقتها الكائن في منطقة (المنيل - القاهرة) وقام بإحراق جثمانها لمحو آثار الجريمة، واعترف المتهم بارتكابه الجريمة وقيامه بقتلها بهدف السرقة وتعمده إشعال النيران في شقتها بالمنيل لإخفاء الجريمة.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل والسرقة وحيازة سلاح أبيض، وبمواجهته اعترف المتهم بارتكاب الجريمة بهدف السرقة، وقال إنه تعرف على المجني عليها عن طريق إحدى معارفها.

كما استمعت النيابة لأقوال سكان العقار الذي تقيم به المجني عليها للتوصل لآخر المترددين عليها قبل الحادث، كما انتقلت لمناظرة الجثة ومعاينة مسرح الجريمة، وكشفت المعاينة وجود بعثرة بمحتويات الشقة، بالإضافة إلى اشتعال النيران بأجزاء منها في محاولة من الجاني حرق الشقة لإخفاء معالم جريمته.

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النقض تؤيد حكم الإعدام شنقاً لقاتل طالبة يمنية

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