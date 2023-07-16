بالتزامن مع المهرجان.. تفاصيل استقبال رابع دفعة بجامعة العلمين الجديدة

رصد الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العلمين الأهلية، تفاصيل استعداد جامعة العلمين الأهلية الجديدة لاستقبال رابع دفعة في العام الدراسي الجديد، فضلاً عن شروط الالتحاق، بالتزامن مع مهرجان العلمين الجديدة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: “لدينا شراكات مع عدد من الجامعات الدولية، في أمريكا وكندا، وبرامج مشتركة مع فرنسا وعدد من جامعات الولايات المتحدة”.

وأضاف الكردي أن الجامعة تستقبل حاليا رابع دفعة من الدفعات الجديدة، بعد أن بدأت العمل الفعلي في أكتوبر 2020، موضحاً أن جامعة العلمين الأهلية تضم عدد كبير من الكليات، منها علوم وهندسة الحاسبات وكلية الهندسة وكلية طب الأسنان وأول بكالوريوس في الصحة العامة بالجامعات المصرية.

وأوضح أن الجامعة تعتمد على أهم اختبارات القدرات ومنها التفكير النقدي لتحليل المعلومات والاستنتاج منها، وأن شروط الالتحاق بجامعة العلمين الأهلية يقرها المجلس الأعلى للجامعات.