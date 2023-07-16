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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عمر الشناوي: كنت بحب أبويا أوي ونفسي أقلده وأبقى زيه وخلاص

الفنان عمر الشناوي
الفنان عمر الشناوي

قال الفنان عمر الشناوي، إنه يعمل مهندس معماري، لافتاً إلى أنه قبل الجامعة كان يعمل مع والده الذي كان أيضاً مهندس معماري، وكان يعمل بالمقاولات فكان يأخذني معه للعمل، معقبًا: "عملي مع والدي جعلني أتعلم الصنعة كصنايعي وليس كمهندس". 

وأضاف الفنان عمر الشناوي خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc: "كنت أحب والدي حب غير طبيعي، وكان هو مثلي الأعلى في كل شيء، كنت أريد أن أكون مثله فقط، ولم أكن أفكر فيما سيفيدني لكن كل رغبتي هي أن أصبح مثله فقط، وبالتالي دخلت العمارة لأن والدي كان مهندس معماري".

وتابع: "لما كبرت اكتشف ما أحبه وأصبحت أريد أن أحقق ما أريده، واكتشفت بعد عمر معين أنني غير مرتاح في شغلانة العمارة، بحبها جدًا لكنها ليست ما أريده، وقد اكتشفت حبي للتمثيل في هذه الفترة". 

 

 

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