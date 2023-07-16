الفنان عمر الشناوي يكشف طبيعة علاقته بابن زوجته عايش معايا منذ 6 سنوات

كشف الفنان عمر الشناوي، عن طبيعة علاقته بابن زوجته، قائلاً: "إنه لديه ولدين حسن وحمزة، معقبًا: "حسن ابني البيولوجي، وحمزة ابن زوجتي، وهو ابني أيضًا".

وأضاف الفنان عمر الشناوي خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية cbc، أن حسن يبلغ من العمر 4 سنوات، وحمزة 10 سنوات، لافتاً إلى أن حمزة يقضي معهم خمس أيام الأسبوع المدرسية، والويك إند يقضيه مع والده محمد الكيلاني، معقبًا: "محمد الكيلاني لا يعتبر صديقي وإنما أعتبره أخ لأن أولادنا إخوة".

وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود أولاد كانت علاقتي بمحمد الكيلاني، أنه طليق زوجتي، لكن أصبح يوجد أولاد فبالتالي أصبحنا اخوة، لافتاً إلى أنه يعيش مع حمزة منذ 6 سنوات، وهو طفل في منتهى الذكاء، ومخه أكبر من سنه بكثير، ودائمًا ما يسألني سؤال علمي فأرد عليه، وأنا معتقد أنني فاهم ما أقوله، فأجد أنه يرد بأن المعلومة الحقيقية هي كذلك، ومن ثم نقوم بالبحث على جوجل، فأجد أن حمزة هو الصح ولست أنا.