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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الأرصاد تحذر من درجات الحرارة: "الجو ده مكمل معانا لنهاية الأسبوع"

درجات الحرارة
درجات الحرارة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، عن آخر تطورات الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد: "الجو ده مكمل معانا لنهاية الأسبوع، وستكون هناك ارتفاعات في درجات الحرارة".

وأضاف شاهين أن الحرارة وصلت في بعض المناطق لـ 44 درجة، محذرًا من طقس شديد الحرارة والسخونة ومشمس، موضحًا أن هذه الموجة يتأثر بها بعض دول شمال إفريقيا وبعض الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا في درجات الحرارة ونسب الرطوبة على المحافظات كافة خلال أيام الأسبوع الحالي.

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