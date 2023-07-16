"الكهرباء": مصر تمتلك إمكانيات ضخم لإنتاج 350 ألف ميجا وات من الرياح

قال الدكتور أيمن حمرة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مصر الأولي عربيا وإفريقياً، وهي من أكثر الدول جذباً للاستثمارات في الطاقة المتجددة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، أن هناك 46 مليار استثمارات ولكن هناك عدة اتفاقيات قادمة في قطاع الطاقة المتجددة، موضحاً أن مصر تمتلك إمكانيات ضخم لإنتاج 350 ألف ميجا وات من الرياح.

وأكد أن مصر اتخذت خطوات كبيرة جداً في موضوع الطاقة المتجددة، وكان هناك العديد من الإتفاقيات التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ والخاص بالطاقة المتجددة، موضحاً أن استثمارات الهيدروجين الأخضر كبيرة والعالم كله ينظر لمصر نظرة مهمة في إنتاج الهيدرجين الأخضر.