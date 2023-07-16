حسن الجريتلى مؤسس فرقة الورشة: عروضنا حققت نجاحًا مبهرًا وأصبحنا الأكثر تجوالًا وتمثيلًا لمصر فى الخارج

فرقة الورشة المسرحية التى تأسست فى أواخر الثمانينيات من أقدم الفرق الحرة الموجودة فى مصر، وبعد ٣٥ عامًا من تأسيسها ما زالت تقدم عروضها التى تتنوع ما بين الحكى وفنون الغناء والمونولوج، بفضل نجاحها فى بناء نظام فنى وإدارى مستدام.

وقدمت فرقة الورشة أشكالًا وصيغًا مسرحية متعددة، ما بين تمصير لنصوص المسرح الغربى، وعروض مستلهمة من السيرة الهلالية، وعروض تميل لفنون الحكى وتستلهم خيال الظل والأراجوز، وأخرى تدمج المونولوج بالأغانى الشعبية مع الحكايات.

وربما يعود ذلك التطور إلى افتتان مؤسسها المخرج الكبير حسن الجريتلى دائمًا بالجديد والمغاير، ورغبته طوال الوقت فى أن يختبر ذائقة مختلفة وفريدة.

فى حواره مع «الدستور»، يستعيد حسن الجريتلى ذكرياته مع تأسيس الورشة، وتجربته الطويلة معها، حتى صارت إحدى أهم الفرق التى تمثل مصر فى الخارج، وصارت عروضها مطلوبة لدى المهرجانات الدولية.

ويتحدث «الجريتلى» أيضًا عن جوانب هامة تخص الفرق الناشئة، مثل أزمة الدعم وكيفية تنمية الموارد وتوفير مصادر متنوعة ومختلفة للدخل، مقدمًا نصائح عديدة لشباب المسرحيين.

■ بداية.. كيف أسست فرقة الورشة؟

- فى البداية أنا درست المسرح فى إنجلترا، ثم عملت فى المسرح الفرنسى بالفرقة المسرحية القومية اللا مركزية من سنة ١٩٧٢ وحتى ١٩٨٠، وعدت لمصر فى أوائل الثمانينيات، وعملت مع يوسف شاهين حتى ١٩٨٤، ثم أسست مسرحًا مع مجموعة من الفنانين كنت على تواصل معهم وأنا خارج مصر، مثل عبلة كامل وسيد رجب وأحمد كمال ومنحة البطراوى، وقدمنا مسرحية فى مركز شباب المنيل، وكانت لدينا رغبة فى أن نكمل العمل معًا، فاقترحت فكرة تأسيس الورشة، وكنت أرى أن التراتبية وتجاور الفنانين واحتكاكهم وتعلمهم مهارات من بعضهم البعض أمر سيساعد على تطورنا.

■ قدمت الورشة مؤخرًا عددًا من الفعاليات التى تُدر ربحًا بمعدل أكبر مما سبق.. كيف يتم ذلك؟

- نحن نمر حاليًا بمرحلة جديدة، وأول شىء كنا نفكر فيه هو أن تدر هذه الفعاليات دخلًا، وأنا سعيد أننا نهتم حاليًا بمسألة الدخل.. منذ سنوات وأنا أفضل أن يكون جزء من أعمالنا مربحًا، وألا يكون الإنتاج كله عبارة عن تمويل ذاتى من جيوبنا، ورأيت أنه يجب عليها الربط بين منظومة التنشيط والدعاية ومنظومة الإبداع.

■ هل استفادت الفرقة من الدعم؟

- تجربتنا مع الدعم المسرحى مختلفة بحكم الظروف، نحن بدأنا كفرقة هواة جادة فى البداية، وأذكر أننى شاركت فى مؤتمر تابع للهيئة العالمية للمسرح فى التسعينيات فى بنجلاديش، وهناك سمعت مصطلح «هواة بأداء محترفين»، وهو مصطلح انطبق علينا تمامًا فى تلك الفترة.

بالصدفة كانت العروض التى نعمل عليها وقتها تنتمى لثقافات مختلفة، فاستطعنا أن نوفر دعمًا من الجهات والمراكز الثقافية التى تمثل تلك الثقافات، لكن لم يكن هذا الدعم يغطى التكلفة ولا تدر العروض ربحًا، واستمررنا على تلك المنهجية منذ عام ١٩٨٧ وحتى ١٩٩١.

ونفذنا مسرحيات «هارولد بنتر» بدعم من المجلس الثقافى البريطانى خلال احتفال المجلس بمرور ٥٠ عامًا على وجوده فى مصر، ثم ركزنا على الإنتاج المشترك، وقدمنا عرضًا آخر هو «داير داير»، وذات مرة رآنا مدير مهرجان زيورخ، وطلبنا وأنتج لنا عرض «غزير الليل»، استثمارًا لنجاح «داير داير»، وصرنا مطلوبين فى مهرجانات دولية، ثم أصبحت عروضنا تدر علينا ربحًا، خاصة عروضنا بالخارج.

والأرباح قلت كثيرًا فى السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع مصاريف السفر وأزمة كورونا، وتحول أوروبا لقلعة محصنة ضد العالم الثالث، وأصبح الحصول على فيزا الدخول كابوسًا.

ومن آن لآخر، تأتى فرص للإنتاج المشترك مثل عرض «طروادة»، كما تعاونا فى احتفالية دمشق عاصمة ثقافية، وهذا ما يدفعنى لأقول إن فرقة الورشة تكاد تكون الأكثر تجوالًا وتمثيلًا لمصر بالخارج.

■ ألم تتلقَ الفرقة أى دعم من وزارة الثقافة؟ وهل مشاركتها فى المهرجانات الدولية أحد أشكال الدعم؟

- اختيار وزارة الثقافة فرقة الورشة لتمثيل مصر فى العديد من المهرجانات والمحافل الدولية يعد بالطبع أحد أشكال هذا الدعم، وربما كان لفرقة الورشة دور فى تغيير آلية الترشح للمهرجانات، إذ كانت الدولة، ممثلة فى وزارة الثقافة، مسئولة عن ترشيح عروض للمهرجانات، ولكن بسبب أداء فرقة الورشة رفيع المستوى تغيرت تلك السياسة وصارت المهرجانات هى التى تطلب وتتشبث بعرض الفرقة.

وإلى جانب ترشيح الوزارة للفرقة لتمثيل مصر فى العديد من المهرجانات، شاركنا فى تأسيس مهرجان أيام عمان المسرحية مع فرقة «الفوانيس»، وهو المهرجان الذى استمر حتى وفاة نادر عمران مؤسس «الفوانيس».

■ تلقت الفرقة تمويلًا من الجمعيات والمؤسسات التنموية فى مجال الثقافة.. هل فرض ذلك عليها أداء قوالب فنية معينة؟

- فى أوائل التسعينيات بدأنا نتلقى تمويلًا من المؤسسات التنموية، وكنا دائمًا نتفاوض حتى نتوصل إلى منطقة التقاء الأفكار، كنا نفكر فى الفن كجزء من التنمية وليس كأداة للتنمية، وكانت تلك نقطة خلاف بيننا وبين تلك المؤسسات، ولكن المؤسسات كانت لديها المرونة للتفاوض والحوار معنا، وتغيير رؤاها وفقًا لأولوياتنا.

وأوجعنى ذات مرة تعبير لأحد الشباب قال فيه: «من كثرة ما كتبت مشاريع لطلب الدعم ما بقتش عارف عايز إيه»، لأنه كان يُفصل المشروعات وفق أولويات المؤسسات وليس وفقًا لاحتياجاته وأولوياته، وكنت أقول له عليك التمسك بهويتك ومشروعك وانحيازاتك.

ونحن من أكثر الفرق اللى ناصرت القضية الفلسطينية، وكانت لنا مواقف داعمة لها، وأذكر أنه حين تم غزو العراق، انسحبنا من عدة مشروعات كانت قائمة ومدعومة بالكامل.

■ انحسر هذا الدعم مؤخرًا.. فكيف واجهتم ذلك؟

- واجهنا هذه الأزمة بما يمكن أن نسميه بـ«العنقدة»، أى باجتماع عدد من الفرق والكيانات فى كيان واحد، وتشابكها بمشاريعها، وكانت «العنقدة» الأنجح هى تلك التى نفذناها مع مؤسسة «سيدا» من السويد، والتى نتج عنها تجمع «تماسى» للفنون الأدائية، والذى تأسس بعد مجهود كبير فى التشبيك وتلاقى الأفكار.

كما أننا حاولنا مواجهتها عبر جعل عملنا الفنى يدر دخلًا، وذلك عبر الجولات والإنتاج المشترك، لأنى لم أكن أرغب فى أن يظل جميع عملنا مشروطًا بالالتزام بالنظر للفن كشرط للتنمية، مع التحفظ على تعبير «يدر دخلًا»، الذى تتداوله جهات التمويل، لأننا فى الواقع لا ندر ربحًا بل نغطى مصاريفنا فقط.

ولذا، أرى أنه على المؤسسات التى تدعم الفنون أن تغير وجهة نظرها بذلك الخصوص، فلا يمكن أن نتخيل أن الفرق حاليًا ستغطى مصاريفها وتدر ربحًا لتصبح صناعة إبداعية بالمفهوم الغربى للصناعة الثقافية، وعلى جميع الجهات أن تدرك ذلك.

■ هل يأتى هذا الدخل على حساب المنتج الفنى؟

- فى رأيى نحن نواجه مشكلة خاصة بالإبداع، فإذا كان يمكن أن نجد أموالًا للإنتاج فمن الصعب أن نجد أموالًا للإبداع، كما كان يحدث فيما مضى، فحاليًا أصبح علينا أن ننتج بسرعة ووفق جدول زمنى وخطة إنتاج، لأن وقت الإبداع لم يحن بعد.

ورغم أنه يُنسب إلى العالم أينشتاين قوله إن الفن أهم من العلم إلا أن الأجواء فى مجتمعاتنا حاليًا غير مهيأة لهذا الإبداع، لكن لو كان الحديث عن الإنتاج والإنجاز فالأمور ستسير بطريقة مختلفة.

وفى هذا السياق، أنزعج جدًا من محاولات الإعلام تصويرى باعتبارى «مكتشف النجوم»، لأنى قدمت نجومًا مثل عبلة كامل وسيد رجب وأحمد كمال وعارفة عبدالرسول وغيرهم، وانزعاجى يرجع لأنى أنزعج لأننى أعمل حاليًا مع أحمد تيفا وغيره من الشباب الذين أدربهم، فهل لو لم يصبح تيفا وزملاؤه نجومًا أكون قد فشلت ويكون هو الآخر قد فشل مهما كانت قيمة المنتج الإبداعى الذى يقدمونه؟!

ولذلك فإن ربط النجاح وقياسه بفكرة النجومية غير صحيح، خصوصًا فى المسرح، وحتى فى أوروبا، فإن نجوم السينما هم من يصرفون على المسرح، أى أنهم يشتغلون بالسينما ثم يعودون إلى فرقهم لتقديم عروضهم المسرحية، وهو أمر صعب جدًا على كثير من النجوم لدينا.

■ كيف ترى فرق المسرح الشابة حاليًا وفرصها؟

- لا أتصور أن تستطيع تلك الفرق أن تقدم مسرحها فى الإطار الحالى دون تنازلات فنية، فنحن كنا بداية حركة فنية لكن أين هى تلك الحركة الآن؟

والمشكلة الكبيرة التى نواجهها هى طغيان المتوسط، لا المتميز، لأننا نعيش فى عصر ساليرى لا موزارت، خاصة بعدما أصبحت الدراما التليفزيونية هى المعيار، وفكرة أن نعيش حاليًا ثابتين على مستوى المتوسط خطر، لأن التغير هو طبيعة الحياة.

ولذلك، كنت طول عمرى أحاول أن أقدم المفارق لا المتوسط، وكنت أستعين بأمثال همام عباس، عازف الربابة مع شاعر السيرة سيد الضوى للغناء وتقديم نموذج للفنانين الذين لا مصلحة لهم غير الفن، فهو مثلًا مَن غنى أغنية «بتنادينى تانى ليه»، ودرب عليها دنيا مسعود فى «الورشة»، وهى الأغنية التى تناقلها بعدها كثير من المطربين.

■ كانت «الورشة» من أوائل الفرق التى اعتمدت فكرة التدريب الدائم والمستمر لبناء قدرات الفنانين.. فمن أين جاءتك هذه الرؤية؟

- رؤية التدريب المستمر جاءت من فكرة الفرقة نفسها ومن الحياة والمشاريع التى تتطور باستمرار، فقد كنت دائمًا فى «الورشة» أسير وراء شغفى، ولا أستثمر نجاح أى عرض فى إعادة إنتاج نفس النموذج، لكنى كنت دائمًا أحاول أن أكتشف مناطق جديدة، لأن لدىّ حنينًا دائمًا للمستقبل لا الماضى، فالماضى هو الوقود الذى أستمد منه طاقتى لكن ما يرضينى ويشبع شغفى هو الجديد والقادم.

ولهذا كانت الورشة دومًا تستقبل الشباب وتجذبهم، وإنجازها الأهم فى رأيى ليس فيما قدمته عبر تاريخها ولا فيما ستقدمه، ولكن فى أنها استمرت وأعطت الثقة للكيانات الشبيهة حول إمكانية الاستمرار، ولو كانت قد اختفت لما عنى ذلك أيضًا فشل التجربة.

■ ما خطط «الورشة» فى المرحلة المقبلة؟

- نحاول حاليًا أن نصنع شراكات مع مؤسسات مثل «نهضة المحروسة» و«مصر الخير»، وأن نجد حلولًا مبتكرة ومصادر اقتصادية لضمان استمرار الدور الحيوى للفرقة، كما أننا نقدم ورشًا تدريبية مدفوعة للجامعات والشركات، ونقيم عروضًا بتذاكر مدفوعة أيضًا، ورغم كل النشاطات والفعاليات التى نقوم بها إلا أننا لم نستطع تغطية تكاليف تشغيل الفرقة.

ولذلك فنحن نرى أن «الحلول = الجمهور» ونحن طالما اعتبرنا أن جمهورنا عنصر حيوى، نتفاعل معه، ونستقى منه ما يخص مضامين مسرحياتنا وشكلها السينوغرافى، بحيث يصبح فنانو الفرقة أقرب للجمهور فى المساحة المسرحية.

ونحن حاليًا نرى أن جمهورنا يمكن أن يصبح مصدرنا الأساسى فى الاستمرار، بأن يتحول مقر «الورشة» إلى مركز ومساحة لاستقبال الجمهور والعاملين فى مجال فنون العرض، ونعمل على أن نكون فى حالة حوار دائم ومتصل مع مشاهدينا، وندعو من يرغب منهم إلى التطوع لمساعدتنا، وبالأخص فى مجال مواقع التواصل الاجتماعى والتكنولوجيا الرقمية.

ونحن أيضًا نقوم بتجربة طرق أكثر تقليدية فى تبادل الخدمات، كأن نوفر تدريبًا مجانيًا فى أحد الفنون مقابل خدمات إدارية وغير ذلك، ولدى فرقة «الورشة» النية لتوسيع دورها كـ«عراب» لفئة الهواة وأنصاف المحترفين، لتأهيلهم لسوق العمل.