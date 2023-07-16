الأزهر يحذر الشباب من التطرف بـ9 إصدارات بمعرض كتاب الإسكندرية

يعرض جناح الأزهر الشريف بمعرِض الإسكندرية الدولى للكتاب 9 كتب تفند شبهات ومغالطات الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب والتكفير، لتحصين الشباب من الوقوع في براثن الأفكار الضالة، وتؤكد الإصدارات ضرورة الفهم الوسطي المعتدل، باعتباره ركيزة المنهج الأزهرى.

وتقدم هذه الكتب رؤية تحليلية لعدد من العلماء حول التطرف وخطره على السَّلام العالمى، وكيفية مواجهة هذا الخطرِ من خلال الفهم الصحيح للدين وعدم اتباع الأصوات المحرضة التي تبث الكراهية والعنف، وتوضيح فلسفة المواطنة والتعايش السلمى، وكذلك ترسيخ مفاهيم السلام والرحمة والعدل والمساواة.

ومن أبرز هذه المؤلفات:

"الغلو والتطرف" من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

"الإرهاب وخطره على السلام العالمى" من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

"صناعة التطرف" من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

"النساء في صفوف التنظيمات المتطرفة" من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

"في مواجهة الفكر المنحرف المتطرف حول الجهاد في الإسلام شبهات وردود" من إصدارات هيئة كبار العلماء.

"التطرف وملامح الشخصية المتطرفة" من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

"التطرف الإلكتروني" من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

"التعصب والانحياز الفكري" من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

"الفكر الجهادي وخطره على السلم المجتمعي" من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

"اليمين المتطرف ودوره في إذكاء خطاب العنصرية" من إصدارات مرصد الأزهر لمكافحة التطرف.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.