حسين رياض.. أبو الفنانين

أبدع الفنان الكبير حسين رياض فى أداء العديد من الأدوار، لكنه اشتهر بأداء دور الأب، فكان أبًا لشكرى سرحان فى «رد قلبى»، ولفاتن حمامة فى «بابا أمين»، وللبنى عبدالعزيز فى «آه من حواء»، ولحسن يوسف فى «فى بيتنا رجل».

والد حسين رياض، الذى تمر ذكرى وفاته الـ٥٨ غدا، كان تاجر جلود من عائلة ذات أصول تركية، تعيش فى منزل كبير بمنطقة الحلمية، وكان عدد كبير من أفراد العائلة يعملون فى الجيش، ودخل «حسين» الكلية الحربية بناءً على رغبة والده رغم حبه وعشقه للفن.

ولأنه كان صديقًا مقربًا من الفنانين يوسف وهبى، وحسن فايق، فقد ظلا يلحان عليه بترك حياة العسكرية والتفرغ للفن، وعندما افتتح «وهبى» مسرح «رمسيس» فى أوائل عام ١٩٢٣، انضم حسين رياض للفرقة، بعدها انضم لفرقة فاطمة رشدى لعدة سنوات، إضافة إلى عمله مع عدة فرق مسرحية أخرى، منها فرق الريحانى ومنيرة المهدية وعلى الكسار وعكاشة واتحاد الممثلين.

شارك حسين رياض فى ٣٢٠ فيلمًا سينمائيًا، و٢٤٠ مسرحية، و١٥٠ مسلسلًا وتمثيلية إذاعية، من أشهرها مسلسل «القط الأسود»، واستحوذ على آذان المستمعين فى التمثيلية الإذاعية «الناصر صلاح الدين»، و٥٠ مسلسلًا تليفزيونيًا، أشهرها رئيس العصابة فى «الثقوب السوداء»، والعمدة فى «هارب من الأيام». وقد لا يعرف البعض أن حسين رياض شقيق فؤاد شفيق الذى اتجه أيضًا للتمثيل.