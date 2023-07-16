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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو الديب: السلاح النووي الورقة الأهم في يد روسيا بالحرب الأوكرانية

عمرو الديب
عمرو الديب

قال الدكتور عمرو الديب أستاذ العلاقات الدولية، إن السلاح النووي هو الورقة الأهم في يد روسيا في الحرب الأوكرانية، لافتًا إلى أن إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، وتطوره ليشمل مناطق أخرى في شرق أوروبا، أمر متوقع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن القوة الروسية الحقيقية ليست في القوة  الاقتصادية، ولا القوة السياسية، التي لا يمكن مقارنتها بالقوة الاقتصادية والقوة السياسية الغربية، مشيرًا إلى أنه منذ الاتحاد السوفيتي وحتى الآن يتم استخدام التهديد النووي لأنه ورقة ردع مهمة في العلاقة بين الاتحاد السوفيتي سابقًا، وروسيا حاليا، مع حلف الناتو.

وأردف: "يقولون لسنا في قوتكم الاقتصادية، ولا نمتلك ماكينة طباعة الدولار وطباعة اليورو، فضلًا عن أن الاقتصاد الروسي اقتصاد ريعي، تأثر سلبيًا بالعقوبات، لذا التلويح باستخدام السلاح النووي أمر طبيعي ومفهوم لأن روسيا لا تمتلك سوى هذه الورقة، لكن إذا تم استخدام أول صاروخ  نووي هذا نهاية العالم، ويبدو أن السياسيين الغربيين لا يهتمون بهذا الأمر كثيرًا".

روسيا استخدام السلاح النووي التهديد بالنووي

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