شاليمار شربتلي تفتتح معرض "مختارات عربية" بجاليري ضي الزمالك.. الليلة

تفتتح الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي معرض "مختارات عربية"، في السابعة من مساء اليوم الأحد، بجاليري ضي الزمالك، فيما تتاح أعمال الفنانين المشاركين بالمعرض بقاعات جاليري ضي المهندسين للجمهور بدءا من صباح غد الإثنين.

وقال الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس مجلس إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ومدير أتيليه جدة المنظمين للمعرض، إن حضور أعمال أكثر من 500 فنان عربي ونحو 200 لوحة وتمثال خلال المعرض الأكبر على المستوى العربي كافة، يؤكد على دور مصر بقوتها الناعمة ومؤسساتها الثقافية والفنية المدنية الحاضرة في المشهد التشكيلي.

وأضاف قنديل، يشهد "مختارات عربية" هذه المرة عرض عمل هام لرائد النحت المصري المعاصر الفنان محمود مختار، اقتناه الأتيليه من الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق حفيد مختار.

ويعرض الأتيليه أعمالا للفنانين الرائد راغب عياد وجاذبية سري وتحية حليم وبيكار ومحمود أبو المجد وفرغلي عبدالحفيظ وأحمد نوار وعبدالمنعم مطاوع وعبدالوهاب مرسي و إنجي أفلاطون وعادل السيوي ومحمد عبلة وعمر النجدي وجورج بهجوري ورضا عبد السلام وعز الدين نجيب ورضا عبد الرحمن.



إضافة إلى نخبة من الفنانين العرب البارزين من السعودية والعراق وفلسطين والكويت وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وقطر والإمارات واليمن والسودان والصومال.

ويحضر النحت بقوة في هذا المعرض ممثلا في أعمال الفنانين الكبار آدم حنين وعبد البديع عبد الحي وسيد عبد الرسول ومحمد العلاوي والسيد عبده سليم وطارق الكومي وصلاح حماد وشمس القرنفلي وطارق زبادي وسماء يحي وهاني فيصل ومحمد درويش وآخرين.