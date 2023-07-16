حامد فارس: كلمة الرئيس السيسي اليوم روشتة واضحة لحل مشكلات القارة الأفريقية

علق الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن مصر تتولي رئاسة النيباد في ظروف صعبة تتزامن مع تغيرات ملموسة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأضاف أن كلمة الرئيس السيسي اليوم بمثابة روشتة واضحة لحل مشكلات القارة الأفريقية، موضحاً أن مصر وضعت أمام أعينها أهداف محددة خلال الفترة الماضية في رئاستها للنيباد.

وأشار إلى أن القارة الأفريقية هي الحلقة الأضعف في المنظومة الدولية وأن هناك رغبة وإرادة سياسية كبيرة في العمل على إيجاد حلول حقيقية من خلال قوة مصر الدبلوماسية.