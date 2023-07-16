العلمين الجديدة تشهد ختام فعاليات النشاط الرياضي بنورث سكوير مول

انتهت اليوم الفعاليات الرياضية التي أقيمت ضمن مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى للموسم الصيفي 2023، تحت عنوان "العالم علمين"، وقد شهدت المنافسات الرياضية على مدار 3 أيام حضورا جماهيريا كبيرا ومشاركة أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، في الكرة الشاطئية والرياضات المختلفة، بدأ اليوم بإقامة مباراة لرياضة "التيك بول".

وشهدت منافسة قوية بين الجمهور من رواد المهرجان، كما أقيمت المباراة النهائية للكرة الشاطئية بين فريقي حسام غالي ومحمد فضل والتي انتهت بفوز "غالي" بسبعة أهداف مقابل ستة وفى نهاية اليوم نظمت كاونسل ماسترز بنورث سكوير مول حفلا موسيقيا لفرقة ديسكو مصر حضره عدد كبير من رواد مهرجان العلمين، واستمتعوا بفقرات الحفل فى اجواء استثنائية مبهرة داخل نورث سكوير بمدينة العلمين الجديدة بمنطقة البلازا .

من جانبه أكد أشرف صبحي وزيرة الشباب والرياضة على سعادته بالمشاركة في افتتاح مدينة العلمين الجديدة.

وقال صبحي: "سعداء بالمشاركة في هذا الحدث العالمي نحن في العالم للمعلمين وهو أكبر إنجاز للجمهورية الجديدة".

وأضاف: "جميع الأشقاء في الدول العربية يتحدثون عن العلمين الجديدة"

وأوضح: "جميعنا سنشارك في المهرجان من أجل التسويق بشكل كبير جدا وفي الجمهورية الجديدة نشاهد تقدم كبير جدا واستضفنا ٣٢٠ بطولة عالمية وأفريقية وحصلنا على أكثر من ٢٤٠٠ ميدالية مابين عالمية وأفريقية وهي أرقام ليست قليلة ".

وأشار:" كل الأرقام تمثل الجمهورية الجديدة ولدينا حجم كبير جدا من المشاركات المميزة آخرها مهرجان العلمين الجديدة ".

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