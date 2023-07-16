تضم 5 أشخاص.. مصرع أسرة واحدة في حادث سير بطريق الضبعة

لقى زوج وزوجته و3 من أبنائهما مصرعهم، وأصيب الابن الرابع في حادث مروع بين سيارتين ملاكي بطريق الضبعة الصحراوي بالبحيرة، تم نقل الجثامين الخمسة والمصاب مستشفى وادى النطرون التخصصي وجاري تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، بلاغا من عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث سير بين سيارتين ملاكي بالكيلو 65 بطريق الضبعة اتجاه الصحراوي بدائرة مركز وادي النطرون ووجود متوفيين ومصاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والطوارئ وتبين من المعاينة الأولية اصطدام سيارتين ملاكي.

أسفر الحادث، عن وفاة كلا من " ياسر.ج.ع 49 سنة- بنى سويف، وزوجته هدى.ع.ا 48 سنة ربة منزل وتقيم بني سويف، والأبناء محمد.ي.ج 18 سنة- بنى سويف، وفاطمة.ي.ج. 16 سنة مقيمة بنى سويف، وندى.ي.ج 14 سنة مقيمة بني سويف، وإصابة الابن الرابع جلال.ي.ج 11 سنة مقيم بنى سويف بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وتم التحفظ على الجثامين الخمسة بمشرحة مستشفى وادي النطرون التخصصي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.