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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص وسرقته لـ20 أغسطس

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهمين بقتل شخص يحمل جنسية عربية، مع سبق الإصرار والترصد في مصر الجديدة، لجلسة 20 أغسطس المقبل.

وكشف أمر إحالة المتهمين، أنهم ارتكبوا جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، بأن استدرجا المجني عليه  بعيدا عن أعين الناس من القاهرة إلى القليوبية لقتله بسبب وجود علاقة عاطفية بين المجني عليه والمتهمة الأولى.

وارتبطت تلك الجناية بالجنحة، وهي أنه بذات المكان والزمان سرقا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه، كما أحرزا بدون مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أو المهنية سلاحًا أبيض سكين.

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