خبيرة طاقة: أفريقيا تحتاج إلى تمويلات واستثمارات غير طامعة في القارة السمراء

علقت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الطاقة، على مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أعمال قمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن أفريقيا تحتاج إلى تمويلات واستثمارات غير طامعة في القارة السمراء.

وأضافت أستاذ الطاقة أن أفريقيا هي عروس القارات ودرتها، موضحاً أن الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية يحمل معه هموم هذه القارة التي ظلمت كثيراً باستعمارها لفترة طويلة وتحملها لأعباء التغيرات المناخية لفترة طويلة.

وأشارت إلى أن أفريقيا تحتاج تمويلات على مستوى تنسيقي، موضحة أن مصر تبنت استراتيجيات بشأن الطاقة على المدى البعيد، بجانب التحديث الشامل.