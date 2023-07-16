الرئيس السيسى يؤكد سعيه لترجمة رؤية مصر الخاصة بقيادة النيباد إلى مبادرات قابلة للتنفيذ

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية (النيباد) في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063، ضرورة المضي قدمًا في حشد الموارد اللازمة لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية، والذي يتشارك في أولوياته وأهدافه مع ملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، الذي أشرف بريادته على مستوى القارة الإفريقية.

ودعا الرئيس السيسي سكرتارية النيباد للتنسيق في هذا الإطار مع مفوضية السلم والأمن والشئون السياسية بالاتحاد الإفريقي، ومركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي تستضيفه "القاهرة".

وأكد الرئيس سعيه لترجمة رؤية مصر الخاصة بقيادة وكالة "النيباد" التنموية على مدار العامين المُقبلين، إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، وذلك بالتنسيق مع رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، وبالاعتماد على سكرتارية الوكالة.

كما أكد الرئيس استعداد مصر للعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول الإقليم، ودفع مُعدلات التنمية في دولنا، بما يسهم في رفع مستوى معيشة شعوبنا.