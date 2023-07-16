للتكيف مع تغير المناخ.. السيسى يشيد بمبادرة "السور الأزرق العظيم"

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمبادرة الرئيس الكيني، ويليام روتو، لقيادته لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، متمنيا له التوفيق خلال استضافة بلاده قمة العمل المناخى في سبتمبر المقبل.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق بقمة كينيا اليوم: "كما أتقدم بالتهنئة لأخي الرئيس غزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القُمر، على مبادرة السور الأزرق العظيم، كمبادرة رائدة للاستفادة من ثروات الاقتصاد الأزرق والتكيف مع تغير المُناخ، وبما يسهم في تعزيز التنمية، خاصةً في المناطق الساحلية".

وأكد الرئيس السيسي أن هذه القمة تأتي في توقيت يشهد فيه العالم جهودًا حثيثة للتعامل مع الآثار الحالية والمتوقعة للأزمات المتعددة، بما لها من تأثير على قدرة الدول النامية، خاصةً الإفريقية، على تحقيق التنمية لمجتمعاتنا، وكذلك على الحفاظ على ما تم تحقيقه من نمو.

وتابع: "فضلاً عن حالة عدم اليقين حول قدرة المجتمع الدولي بمؤسساته التمويلية على توفير البيئة الدولية لتنفيذ التحول للاقتصاد الأخضر، أخذًا في الاعتبار ما نشهده من أزمات متشابكة ما بين الأزمة الأوكرانية، وأزمة الطاقة، ثم أزمة الغذاء والأسمدة، وتزامن ذلك مع زيادة ملموسة في الكوارث المناخية".