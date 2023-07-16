الرئيس السيسى يستعرض أولويات مصر خلال رئاستها لـ"النيباد"

استعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي، أبرز الأولويات المصرية لرئاسة وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" خلال العامين القادمين.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة في البند الخاص بدور وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد" في تعزيز التكامل الإقليمي والقاري تحت مظلة أجندة 2063: "أولويات الرئاسة المصرية للنيباد تتمثل في الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية".

وأشار إلى أن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد تتمثل في المضي قدما في حشد الموارد اللازمة لبرنامج الرابطة الثلاثية بين السلم والأمن والتنمية.

وأكد أن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد تتمثل في الإسراع نحو تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية.