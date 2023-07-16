فينيسيوس جونيور يدعم بنجامين ميندي بعد براءته من تهم الاغتصاب

دعم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد الإسباني، الفرنسي بنجامين ميندي الظهير السابق لـ مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد حصول الأخير على حكم البراءة من تهم الاغتصاب الموجهة له.

محكمة تشيستر كراون ببريطانيا، حكمت أمس السبت، ببراءة ميندي من آخر التهم الموجهة له بالاغتصاب.

ونشر فينيسيوس رسالة موجهة لـ ميندي، عبر حسابه على “تويتر”، كتب خلالها: "أنا آسف على كل شيء مررت به ، بنيامين ميندي".

وأضاف: "لقد خسرت عامين من حياتك المهنية ، لكن هذا أقل ما في هذا الموقف برمته .. وماذا عن الضرر النفسي؟ بالتأكيد لن تكون حياتك كما كانت. لقد جعلتك ثقافة تدمير السمعة ضحية أخرى".

وأوضح: "إلى متى يتم اتهامنا وإدانتنا دون أن يكون لنا حق الدفاع الأساسي؟ يتم إنشاء الأخبار المزيفة ونشرها دون التحقق من أي حقائق (وهو شيء شعرت به شخصيًا كثيرًا في هذه العطلات) ومن ثم يزداد الوضع سوءًا".

وأكمل: "أن تكون مسؤولاً هو الحد الأدنى لأي محترف ، لكن العمل الجاد أصبح استثناءً في الوقت الحاضر. لا توجد حدود للحصول على المزيد من النقرات والمشاركة".

واختتم: "سؤالي ما العمل لإصلاح الضرر؟".

وكان ميندي قد تم القبض عليه عام 2021، لاتهامه باغتصاب عدد من السيدات.

وأصبح ميندي لاعبًا حرًا بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي بنهاية شهر يونيو الماضي.