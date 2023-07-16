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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهم بإنهاء حياة ابنه فى الجيزة

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، أحد الأشخاص لإدانته بقتل نجله بالخطأ في منطقة بولاق الدكرور بالسجن المشدد 6 سنوات وإلزامه المصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعماد الدين عيسى أحمد، وأمانة سر رأفت عبدالتواب.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 8438 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أنّ المتهم "أحمد. ف" في 14 أبريل من العام الحالي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، أنهى حياة نجله الطفل المجني عليه "مهند. أ" عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد عن طريق الخطأ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم لم يقصد إنهاء حياة طفله المجني عليه، وإنّما كان بدافع تربيته وتهذيب سلوكه، ما أدى إلى إحداث إصابته التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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