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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تختتم فعاليات الدورتين التدريبيتين حول "آليات التحقيق والتصرف"

فاعلية الدورة
فاعلية الدورة

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأحد، اختتام فعاليات الدورتين التدريبيتين حول "آليات التحقيق والتصرف"، اللتين نظمهما مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل.

جاء ذلك بحضور المستشار عمرو الخرجاوي مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشارين أعضاء مركز التدريب القضائي.

وفي كلمته، أكد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على أهمية البحث والتدريب المستمر لأعضاء النيابة الإدارية، بما يشمل الجوانب العملية التطبيقية لآليات تحقيق القضايا واكتساب الخبرات اللازمة لتمكين عضو النيابة من أداء رسالته السامية وتحقيق العدالة الناجزة.

جاءت الدورتان التدريبيتان في إطار توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، نحو صقل الثقافة القانونية لأعضاء النيابة الإدارية، وعُقدَتا بنظام التزامن: إحداهما بمقر رئاسة النيابة الإدارية بمدينة السادس من أكتوبر، والأخرى بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من ١١ /٧ /٢٠٢٣ إلى ١٦ /٧ /٢٠٢٣، وبمشاركة عدد ٣٠ عضوًا من أعضاء النيابة الإدارية من درجة معاون نيابة.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي ورشتي عمل لتناول بعض القضايا العملية بالفحص والتحليل، وطرح وتبادل الرأي القانوني والمداولات القضائية حول أوجه التصرف في التحقيقات القضائية.

وفي ختام اللقاء، سلم رئيس هيئة النيابة الإدارية الأعضاء المشاركين شهادة إتمام الدورة التدريبية.

المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الادارية آليات التحقيق والتصرف مركز التدريب القضائي المستشار أيمن نبيل التدريب المستمر

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