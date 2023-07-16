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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

26 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على مخابز ديرمواس بالمنيا

حملات تموينة علي
حملات تموينة علي المخابز البلدية بديرمواس بالمنيا

نفذّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة تموين المركز، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية ومراقبة الحالة التموينية والأسعار وضبط جميع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

وقال عامر طه آدم، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، نفذّت حملة تموينية رقابية وتفتيشية بقيادة أحمد ثابت، نائب رئيس المركز والمدينة، وضمَّت كلا من: أحمد سيد، وعبدالله جمال عبدالله، بإدارة تموين ديرمواس على المخابز البلدية المدعمة؛ للتأكد من الالتزام بمواعيد التشغيل وجودة رغيف الخبز وضبط المخابز المخالفة، وأسفرت عن ضبط وتحرير 26 مخالفة متنوعة. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المخالفات تنوعت على النحو التالي: 10 مخالفات نقص وزن، مخالفة عدم مطابقة للمواصفات، 6 مخالفات عدم نظافة أدوات العجن، مخالفة عدم إعطاء بون صرف، بالإضافة إلى 8 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملات تموينة علي المخابز البلدية بديرمواس بالمنيا
حملات تموينة علي المخابز البلدية بديرمواس بالمنيا
حملات تموينة علي المخابز البلدية بديرمواس بالمنيا
حملات تموينة علي المخابز البلدية بديرمواس بالمنيا
تحرير 26 مخالفة تموينية حملة علي المخابز البلدية المدعمة مركز ديرمواس بالمنيا عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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