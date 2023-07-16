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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس "المعاهد الأزهرية": تحقيق العدالة بين الطلاب فى مقدمة أولويات الأزهر للحفاظ على مستقبل أبنائه

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

 أكد الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن تحقيق العدالة بين الطلاب في مقدمة أولويات الأزهر للحفاظ على مستقبل أبنائه، موصيًا المصححين أن يبذلوا قصارى جهدهم في أعمال التصحيح، حتى يأخذ الطلاب حقهم كاملًا.
جاء ذلك خلال تفقد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم /الأحد/، مركز تصحيح المدينة المنورة بمنطقة الجيزة الأزهرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة لقطاع المعاهد الأزهرية لأعمال الامتحانات والتصحيح التي تسعى إلى ضبط أعمال التصحيح.
جدير بالذكر أنه انطلقت أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، أمس /السبت/، بمشاركة 22428 مصححًا للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهى: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفرالشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).

 

أعمال تصحيح أعمال الامتحانات أعمال التصحيح المعاهد الأزهرية المدينة المنورة المتابعة المستمرة الشيخ أيمن عبدالغني الشهادة الثانوية

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