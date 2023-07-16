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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"البحوث الإسلامية" يطلق حملة توعية (الهجرة تخطيط وتوكل) بجميع المحافظات

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية

 

 أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف حملة توعية موسعة بمناسبة ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان (الهجرة تخطيط وتوكل)، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف جهود التوعية في المواسم الدينية بما يحقق الهدف الأسمى في توعية المجتمع.
وقال الأمين العام للمجمع الدكتور نظير عيَّاد -في بيان اليوم /الأحد/- إن الحملة تأتي تحقيقًا لاستراتيجية الأزهر الشريف ورؤيته الدعوية والتوعوية في التواصل الجماهيري ومشاركة الناس همومهم قبل أفراحهم، والسعي الجادّ نحو استعادة القيم المجتمعية والأخلاقية بما ينعكس على صالح المجتمع وأهله.
وأضاف أن هذه الحملة تستهدف ترسيخ مجموعة من القيم والمفاهيم المهمة في حياة الناس من خلال استحضار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما شهدته من تخطيط دقيق وأخذ بالأسباب في سبيل تحقيق هدف أسمى، فضلًا عما تبعث به أحداث هذه الرحلة من رسائل حياتية مهمة تتمثل في البعد عن اليأس والاستمساك بالأمل والتوكل على الله مع العمل.
ومن المقرر أن تُنفَّذ الحملة بشكل مباشر من خلال تواصل وعاظ الأزهر وواعظاته مع الناس في قرى ومدن الجمهورية، فضلًا عن التواصل الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بما يحقق الوصول إلى مختلف فئات المجتمع وشرائحه.

 

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