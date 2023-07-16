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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مؤتمرات ودورات تدريبية.. كيف تهتم الكنيسة بزوجات الكهنة؟

الكنيسة
الكنيسة

انتهت مطرانية طنطا للأقباط الأرثوذكس من مؤتمر زوجات الأباء الكهنة بإيبارشة طنطا بدير مارمينا أبيار بحضور الأنبا بولا مطران الإيبارشية، وتهتم الكنيسة بزوجات الكهنة بطريقة مرتبة ومدروسة شرحتها لنا بعض زوجات الكهنة الأقباط الأرثوذكس.

فقالت تماف – وتماف اسم قبطي معناه أمي نظرا لتلقيب الكاهن بأبونا- يؤانا. ن، في تصريح خاص، إن الكنيسة القبطية في كل ايبارشية من ايبارشياتها تقوم بعمل مؤتمرا سنويا لزوجات الكهنة، ويتم هناك تدريس امور تفيد زوجة الكاهن تحديدا نظرا لطبيعة عمل زوجها التي تتسم بالطابع الديني المكرس والمخصص لله، في إشارة إلى أن هناك مؤتمرات يشارك بها العديد من كوادر الكنيسة مثل القمص داوود لمعي راعي كنيسة مارمرقس الرسول في كليوباترا بمصر الجديدة.

وأشارت تماف سعيدة .ز، إلى أن الكنيسة لا تكتفي بالمؤتمرات فقط بل تقوم بعمل لقاءات دورية، لبحث كل المستجدات الخاصة بالعمل الخدمي والرعوي كذلك، ودور وزوجة الكاهن في حياة زوجها وطريقة دعمه في عمله الخدمي والكرازي، في إشارة إلى أن الكنيسة تؤمن تمام الإيمان بدور زوجة الكاهن لزوجها، لذا تحرص كل الحرص على توعيتها بشكل دوري.

زوجات الكهنة الكهنة وزوجاتهم زوجات القساوسة زوجات القمامصة

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