ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

المحامية أميرة جمال
المحامية أميرة جمال

طالب عدد من المحامين من أصدقاء المحامية أميرة جمال، التي توفيت إثر دهسها من سيارة على الطريق الدائري أثناء عبورها الطريق اطلاق اسمها على غرفة المحامين بالمحكمة الاقتصادية؛ تخليدًا لذكراها.

ودشنت المحامية رحاب سعيد، هاشتاج يحمل اسم إطلاق اسم أميرة جمال على غرفة النقابة بالمحكمة الاقتصادية، مطالبة من الباقي التضامن معها لتفعيل المطلب، وتضامن معها المحامي علي أيوب وغيره من المحامين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية تدعى أميرة جمال وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.



على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة حمل رقم 9239 لسنة 2023 إداري المقطم، العرض على النيابة للتحقيق.

المحامية رحاب سعيد غرفة المحامين المحامية أميرة جمال

الأكثر قراءة

طلاق غيابى.. مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

ودعت كل الزملاء.. اللحظات الأخيرة للمحامية أميرة جمال قبل وفاتها

دفاع المحامية المتهمة بـ طبيب الساحل يطالب بتخصيص مقر حبس استثنائي

تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

5 محاضر لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى فى الدقهلية

نص كلمة الرئيس السيسى فى البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق خلال قمة نيروبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نائبة أمريكية: إسرائيل دولة عنصرية وحل الدولتين يصبح بعيد المنال

الاحتلال الإسرائيلى يقتحم بيت لحم ويطلق الرصاص وقنابل الغاز

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟