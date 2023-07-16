تفاصيل مطالبة محامين بإطلاق اسم أميرة جمال على غرفة بالمحكمة الاقتصادية

طالب عدد من المحامين من أصدقاء المحامية أميرة جمال، التي توفيت إثر دهسها من سيارة على الطريق الدائري أثناء عبورها الطريق اطلاق اسمها على غرفة المحامين بالمحكمة الاقتصادية؛ تخليدًا لذكراها.

ودشنت المحامية رحاب سعيد، هاشتاج يحمل اسم إطلاق اسم أميرة جمال على غرفة النقابة بالمحكمة الاقتصادية، مطالبة من الباقي التضامن معها لتفعيل المطلب، وتضامن معها المحامي علي أيوب وغيره من المحامين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من طوارئ الصحة مفاده اصطدام سيارة بمحامية تدعى أميرة جمال وإحدى العاملات بالمحكمة الاقتصادية بمنطقة القاهرة الجديدة.





على الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى مكان الواقعة، وتبينت وفاة المحامية وتم نقلها إلى مشرحة زينهم.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة حمل رقم 9239 لسنة 2023 إداري المقطم، العرض على النيابة للتحقيق.