"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالى قرية شارونة بمغاغة

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدًا الإثنين، قافلة طبية علاجية بقرية شارونة بمركز مغاغة شمال المحافظة على مدار يومين متتاليين 17 و18 من يوليو الجاري، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكل المناطق والقرى ولجميع المواطنين في أماكنهم.

وأوضح الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن)، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين لتقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وكانت مديرية الصحة بالمنيا قد أعلنت أن هذه القوافل الطبية ضمن الخدمات الطبية والعلاجية المجانية التي تقدمها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتابع محافظ المنيا أعمال القافلة الطبية بقرية البراجيل التابعة لمركز ملوى جنوب المحافظة، والتي تمت على مدار يومي 12 و13 يوليو الجارى، حيث تم الكشف الطبي وصرف الأدوية مجانًا لحوالى 1548 حالة.



وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا أنه تم خلال القافلة تقديم كل الخدمات الصحية والعلاجية مجانًا بواقع 210 حالات جراحة، 387 أطفال، 225 باطنة، 80 نساء، 129 أسنان، 149 رمد، 145 أنف وأذن، 192 جلدية، 31 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 124 تحليلًا مختلفًا و6 موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية و104 كشوف مبكرة للضغط والسكر، و20 حالة خلع أسنان وتحويل 41 حالة لاستكمال العلاج بالمستشفيات، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي استفاد منها 107 مترددين.