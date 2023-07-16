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الأحد 16 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أداء متباين بمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

البورصة المصرية
البورصة المصرية

 

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأحد/ في مستهل تعاملات الأسبوع وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والمحلية قابلها عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية.
وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات مستوى171ر1 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 1ر1 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية.
واستقر المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية/إيجي إكس 30/ بنهاية التعاملات عند مستوى 13ر17343 نقطة 
وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي إكس 70/ بنسبة 15ر0 في المائة ليبلغ مستوى 99ر3422 نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر/إيجي إكس 100/الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 03ر0 فى المائة ليبلغ 74ر5082 نقطة.
 

 

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