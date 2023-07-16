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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

جريمة مروعة.. سيدة تقتل أطفالها الثلاثة خشية كسب والدهم قضية حضانتهم بسوهاج

متهمة
متهمة

شهدت محافظة سوهاج جريمة مروعة قامت فيها ربة منزل بالتخلص من أطفالها الثلاثة بعد تجريعهم أقراص حفظ الغلال السامة خوفا من أخذ طليقها لهم وكسب قضية حضانتهم. 

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، إخطار يفيد بوصول بلاغ إلى المستشار مصطفى عباس المحامى العام لنيابات شمال سوهاج، بقيام "ش.ف.ا" ربة منزل، بقتل أطفالها الثلاثة "ا.ح" 6 سنوات و"ر.ح"8 سنوات و"ب.ح"10 سنوات، بأن قامت باعطائهم أقراص الغلال السامة؛ بسبب خلافات بينها وبين طليقها.

وبالفحص وسؤالها، أفادت بتناولهم وجبة طعام من مطعم وأصيبوا بتسمم أدى إلى وفاتهم، وبتضييق الخناق عليها اعترفت بشرائها حبوب حفظ الغلال السامة من طبيب بيطري وإعطائها لهم؛ بسبب خلافات بينها ووالدهم.

وأضافت أنها قامت بخلعه لأنه دائم افتعال الخلافات بينهما على حضانة الأطفال وخوفها من أخذ الأطفال من حضانتها؛ فقررت التخلص من الأطفال، وتحرر المحضر بذلك.

وأمرت نيابة قسم ثان سوهاج، بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بقتل أطفالها الثلاثة. 

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