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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة شقيقين للجنايات بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس إحالة شقيقين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل عامل بسبب خلافات مالية بينهما.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بالعثور على جثة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم)، مُسجاة على الأرض بالشقة محل سكنه بدائرة القسم، وبها طلق نارى بالرقبة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفنى، أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (أحد الأشخاص وشقيقه- مقيمان بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترف أحدهما بوجود خلافات بينه والمجنى عليه، قام على إثرها بالاستعانة بشقيقه وتوجها لمحل سكن المجنى عليه، فحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه من السلاح المضبوط بحوزتهما.

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