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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"قومي المرأة" يشهد إطلاق النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد المجلس القومي للمرأة إطلاق مؤسسة بيبسيكو مصر النسخة الثانية من برنامج "عاملة شغل" الذي أقُيم تحت رعاية المجلس القومي للمرأة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالتعاون مع إنجاز ومؤسسة بيبسيكو و فودافون مصر.

ويهدف برنامج "عاملة شغل" إلى زيادة تمثيل المرأة في العديد من الوظائف في المجالات المختلفة كمجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، ومجال ًالتكنولوجيا الذي تم اضافته هذا العام، وتأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

تضمن الإطلاق عقد جلسة حوارية مع بعض النماذج من الفتيات التى فازت فى النسخة الأولى من البرنامج، وتناولن شرح التحديات التي تغلبوا عليها ورحلة نجاحهن.

المجلس القومي للمرأة مؤسسة بيبسيكو عاملة شغل وزارة التعليم العالي البحث العلمي

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