حيثيات حبس شاب سنتين لحيازة وتعاطى المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهم بالحبس عامين وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنها نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة، في حدود نطاق ما خولته المادة 17 من قانون العقوبات.

وذكرت الحيثيات أن المحكمة استقر في يقينها وعقيدتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه وحال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم برفقته متهمة سبق الحكم عليها يتبادلان لفافة ورقية مع آخرين فروا، وبالاقتراب من المتهمة الأولى ألقت اللفافة التي تحوى جوهر الهيروين المخدر، فقام بضبطها، وبتفتيش الثانى وجد معه بحوزته كيس به 5 لفافات، وتبين بأنها تحوى نفس المادة المخدرة المضبوطة مع المتهمة الأولى.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس الخمسة المضبوطة كل منها يحوى على مسحوق أصفر اللون ثبت انه لجوهر «الاندزول» المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزن 3.17 جرام.

كانت النيابة قد أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، وآخر سبق الحكم عليها، بتهمة حيازتهما مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.