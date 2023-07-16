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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة سيدة بالزراعات فى أخميم

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بسوهاج جهودها من أجل كشف غموض العثور على جثة سيدة تبلغ من العمر 22 سنة بالزراعات، بناحية نجع على الغفير دائرة مركز أخميم شرقى سوهاج، بها جرح ذبحى وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى والتحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من مستشفى أخميم المركزى بوصول سيدة مصابة بجرح ذبحى عقب العثور على الجثة داخل الزراعات بدائرة مركز شرطة أخميم.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة العثور على جثة "ن . ا . ع"،  22 سنة، داخل الزراعات بناحية نجع على الغفير دائرة مركز شرطة أخميم داخل الزراعات، وانتقلت كل القيادات إلى مكان الواقعة وتمت المعاينة وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم تكليف فريق بحث لكشف غموض الواقعة وملابساته.

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