تشريح جثة صاحب محل لقى مصرعه بسبب خلاف على الميراث في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالتصريح بدفن جثة صاحب محل لقي مصرعه في مشاجرة على يد 2 من أقاربه بسبب خلاف على الميراث عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

وتلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بمشاجرة ومتوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة (صاحب محل - مقيم محل البلاغ) بالشقة محل سكنه ولا يوجد به إصابات ظاهرية.

وبسؤال (نجله، مقيم بذات العنوان) قرر بحدوث مشادة كلامية بين والده المتوفى واثنين من أقاربه "مقيمان بدائرة القسم" بسبب خلافات بينهم حول الميراث قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدي "دون إصابات" نتج عن ذلك سقوطه أرضًا ووفاته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المشكو في حقهما وتمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.