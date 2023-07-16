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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوة عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالأقصر

المشروعات الخضراء
المشروعات الخضراء

انطلقت فعاليات الندوة التعريفية عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، اليوم بمجلس مدينة الأقصر برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس المدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لمشاركة مدينة الأقصر في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، كونها أحد المبادرات الوطنية المهمة التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء.

وأكد رئيس مدينة الأقصر، أن كل الجهات وشركات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية ستشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، مشيرًا إلى أهمية أهداف المبادرة الوطنية في التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة، مؤكدًا تقديم كل أوجه الدعم اللازم لحشد الجهود وتحفيز القطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة بالمزيد من المشروعات التي تتوافق مع المعايير البيئية والتكنولوجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية واستدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين.

وبدأت فعاليات الندوة بمقدمة تعريفية عن المبادرة، حيث تم استعراض محاضرتين خلال الندوة، المحاضرة الأولى ألقاها المهندس محمد رضوان، مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الأقصر، والثانية ألقاها سمير حجازي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة، وانتهى اللقاء بالحوار مع رؤساء الجمعيات الأهلية، وكان من بين الحضور قامات من المجتمع المدني وأعضاء الجمعيات الأهلية.

فيما تستمر محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، في تسجيل مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية، والتي يستمر التقديم فيها حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وذلك بعد قرار بمد فترة التقديم للمبادرة، وفي إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بملف تغير المناخ الذي أصبح له تأثير واضح على كوكب الأرض.

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