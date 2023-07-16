وزير العمل: برامج تدريبية لفتح آفاق عمل جديدة للعمالة المصرية في الأسواق العالمية

قال الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، إن وحدة ما قبل المُغادرة، تأتي ضمن حزمة من الأنشطة والبرامج التي يتم تنفيذها من خلال برنامج من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا،(THAMM)، للنهوض بالخدمات المُقدمة للعمال المصريين العاملين أو الراغبين في العمل بالخارج، ومنها تنظيم برنامج تدريبي للمُلحقين العماليين والذي يهدف إلى تزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة، بالإضافة إلى تنظيم برنامج تدريبي للعاملين بالإدارات المعنية حول الاتفاقيات الثنائية بشأن هجرة اليد العاملة، وعدد من ورش العمل للتوعية بالتوظيف العادل، والتي استهدفت الإعلاميين، وممثلي اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية، وعدد من شركات إلحاق العِمالة.



جاء ذلك خلال افتتاح وزير العمل حسن شحاتة، صباح اليوم الأحد، وحدة توجيه ما قبل المُغادرة، المُلحقة بمبنى الوزارة القديم في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بالقاهرة، وذلك بحضور السفير كريستيان بُيرجير، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، وكارلوس أوليفر كروز رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، وممثلين عن منظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.



وأضاف الوزير، أنه جرى تنفيذ برنامج تدريب مهني متخصص لمجموعة من الشباب في مجال التشييد والبناء والذي تم تنفيذه بالتعاون مع شركة تأهيل، حيث تم توفير المعدات والأجهزة اللازمة للتدريب لمركزي تدريب بولاق الدكرور والشرابية، وأيضا مشاركة ممثلي الوزارة في أعمال البرنامج التدريبي حول المهارات المتعلقة بهجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا، والذي انعقد بمدينة تورينو بإيطاليا، وكذلك الجولة الدراسية التي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر "GIZ “، خلال شهر مارس الماضي للتعرف على آليات تنقل الأيدي العاملة في ألمانيا، كما يجرى حاليا العمل على الانتهاء من إعداد دليل إجراءات ادارة التشغيل بالخارج، كذلك تنظيم مجموعة من ورش العمل تستهدف توعية مفتشي العمل بالمديريات التابعة بشأن التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، وفقا لمنهج التوظيف العادل،وغيرها من الأنشطة التي تُساهم في تطوير آليات العمل".

وأعلن الوزير، عن تطلعه إلى تنفيذ مرحلة ثانية من هذا البرنامج المًتميز للبناء على النجاحات التي حدثت بالفعل، واستكمال الجهود التي بدأت للنهوض بخطة التوعية بشأن تنقل الأيدي العاملة.