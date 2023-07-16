مصدر بـ"التعليم": حجازى يتابع تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. ويشدد على الانتهاء قبل نهاية الشهر

تستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على قدم وساق.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع بنفسه خطوات التصحيح الإلكتروني لأسئلة اختبارات البابل شيت، والتصحيح اليدوي للأسئلة المقالية.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الدكتور رضا حجازي شدد على جميع رؤساء كنترولات التصحيح بضرورة الانتهاء من تقدير الدرجات قبل نهاية الشهر الجاري.