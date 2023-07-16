ads
الأحد 16 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصدر بـ"التعليم": حجازى يتابع تصحيح امتحانات الثانوية العامة.. ويشدد على الانتهاء قبل نهاية الشهر

وزير التعليم
وزير التعليم

تستكمل كنترولات التصحيح الإلكتروني تقدير درجات امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، على قدم وساق.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم إن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يتابع بنفسه خطوات التصحيح الإلكتروني لأسئلة اختبارات البابل شيت، والتصحيح اليدوي للأسئلة المقالية.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن الدكتور رضا حجازي شدد على جميع رؤساء كنترولات التصحيح بضرورة الانتهاء من تقدير الدرجات قبل نهاية الشهر الجاري.

الأكثر قراءة

رفعت الجلسة.. محامية المعادي بالكفن بدلا من الروب بعد دهسها أمام "الاقتصادية" (صور)

الداخلية: ضبط السيارتين المسروقتين من أمام قسم شرطة برانى فى مطروح

مصاريف تجديد جواز السفر 2023.. الخطوات والرسوم

عقار رشيد.. استخراج جثتين وارتفاع أعداد المصابين لـ9

الصور الأولى لعقار رشيد المنهار

الظهور الأول لكريم عبدالعزيز بلوك "حسن الصباح" فى "الحشاشين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الرواية والسياسة

د.أحمد الخميسى

رحلات الروس إلى سوريا

وائل لطفي

لا لمقاولى الهدد فى السياسة المصرية

ماجد حبته

خامس قمة إفريقية مصغرة

أحمد الصغير

جريمة رياضية فى حق الدولة المصرية!

مؤمن المحمدي

منتخب مصر

محمد عبدالعزيز

يا طلاب الثانوية.. هل أفادتكم التجربة شيئًا؟

د.كريمة الحفناوى

الحوار العربى – الأوروبى حول الدين والمجتمع المدنى

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بعد نقله إلى المستشفى.. من يحل محل "نتنياهو" فى الطوارئ الطبية؟

بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى..عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

نتنياهو يظهر فى فيديو داخل المستشفى بعد حالة إعياء شديدة: «اشربوا مياه»