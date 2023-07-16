"مبروك يا عريس".. نهلة: "فوجئت بصور جوزي في شهر العسل على انستجرام"

"سايبني 16 سنة لوحدي بربي بناتنا وهو مسافر عشان يشتغل لحد ما اتفاجئت انه اتجوز عليا وناشر صوره على انستجرام مطمن لان معنديش اكونت عليه وعرفت بالصدفة.. باركتله وكتبتله مبروك يا عريس عملي بلوك".. كلمات حزينة روت بها "نهلة" - اسم مستعار- تفاصيل حياتها الزوجية التي دمرها زوجها بزفافه على أخرى مستغلا سفره للعمل خارج البلاد.

أوراق دعوى طلاق للضرر وعدة دعاوى أخرى بنفقة صغار تقدمت بها الدكتورة نهى الجندي، المحامية، أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر، موكلة عن ربة المنزل التي فوجئت بزواج زوجها من أخرى دون علمها. حيث فوجئت بصوره منشورة على حسابه في تطبيق انستجرام أثناء قضائه شهر العسل مع الزوجة الجديدة، وعلمت أنها أردنية ويقضيان شهر العسل في الأردن. وقالت الزوجة أن زوجها مهندس كهربائي وأنهما تزوجا منذ 16 عامًا، وعقب زواجهما سافر للعمل في دولة البحرين وتركها. وكان يعود أجازة كل عامين أو 3 أعوام، وأنجبا خلال سنوات زواجهما 3 بنات تبلغ أعمارهن 13 و9 و7 سنوات.

وقالت "نهلة" إن زوجها كان يعاملهن جيدًا وكان يدعوهن دائمًا للسفر إلى البحرين والإقامة معه، ولكن تغير الأمر منذ حوالي 3 سنوات، بعد آخر إجازة له، حيث رفض سفرهن إليه وبدأت الأموال التي يرسلها لها في التناقص، مدعيًا وجود أزمات في عمله، على الرغم من أنه كان يخبرها دائمًا أن عمله كمهندس كهربائي مستمر ولا يوجد مشكلة فيه بسبب تخصصه النادر والمطلوب في تلك الدولة. وقالت إنها كانت تتواصل معه عبر فيس بوك وأنها لم تكن تمتلك حسابًا شخصيًا لها على تطبيق انستجرام، حتى قررت إنشاء حساب لها مؤخرًا باسم ابنتها، وفور فتح الحساب فوجئت بصور زوجها مع شابة كتب عليها "العوض الجميل".

وأضافت الزوجة المصدومة أنها لم تجد ردًا سوى أن تكتب لها تعليقًا على الصور قائلة: "مبروك يا عريس، مش كنت تعزمني"، وأضافت: "أتصدم وعملي بلوك، وأنا رميت التليفون وكسرته"، وطلبت السيدة من زوجها تطليقها، لكنه رفض، مما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر، مرفقة بوثيقة زواجه من أخرى دون علمها.

وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بقبول الدعوى وتطليق الزوجة من زوجها.